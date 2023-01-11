Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sosyal medyadan yaptığı açıklamamayla Jimmy Durmaz'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2020-2021 sezonunda Galatasaray ’dan Karagümrük’e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 78 karşılaşmada, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon 13 maça çıkan Jimmy Durmaz, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Fatih Karagümrük, ayrıca sezon başında Trabzonspor 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Kouassi'nin sözleşmesinin Trabzonspor'un talebi doğrultusunda feshedildiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük, sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Kouassi ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor’dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Jean Kouassi ile Trabzonspor’un talebi doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Jean Kouassi’ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Dün, Kouassi'nin bonservisini elinde bulunduran Trabzonspor, oyuncu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Fildişili oyuncu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Karagümrük'ün 4-1 kazandığı Trabzonspor maçında 1 gol kaydetmişti.