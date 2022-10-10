İlk hafta Alanya karşısında bir, 3. haftada ise Ankaragücü mücadelesinde 2 kez rakip fileleri havalandıran Fabio Borini, sonrasında ise 4 maçta suskun kalmıştı. İtalyan hücum oyuncusu, dün akşam Fenerbahçe karşısında harikaydı. 16. dakikada Sarı-Lacivertli ekibin ağlarını sarsan tecrübeli oyuncu, 8 dakika sonra ise bu kez asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, KırmızıSiyahlı ekip adına gösterdiği performans ile fark yarattı. Borini, 65'te ise takımına penaltı kazandırırken, bir kez daha fileleri sarstı.

'Ruhumuzu da kattık ama yetmedi'

Fabio Borini, dün Karagümrük adına maçın yıldızı oldu. İtalyan hücum oyuncusu, 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Ancak bu çabası takımının puan alması için yeterli olmadı. Borini, maçtan sonra verdiği demeçte, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ruhumuzu da kattık ama yetmedi. Bundan sonraki maçlarda da ruhumuzu katarak mücadele ederek 3 puan almamız gerek" diye konuştu.

2008'den beri ilk

Geride kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Karagümrük, 6 puanla 17. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, 5 Ekim 2008'de 4-1 kazanan Kayserispor'un ardından Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4 gol atan üç büyükler dışındaki ilk takım olmasına rağmen puan alamadı.

Kouassi'den siftah

Yaz transfer döneminde Trabzonspor 'dan kiralanan Jean Kouassi, Kırmızı-Siyahlı forma altında 4. maçında siftah yaptı. Fildişili kanat oyuncusu, 24. dakikada takımının 2. golünü kaydetti. 28 yaşındaki yıldız, ilk kez gol sevinci yaşarken, oynadığı performans ile alkış aldı.

Pirlo'dan tek galibiyet!

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, takımının başında bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. İlk 7 hafta içerisinde sadece Ankaragücü'nü devirebilen İtalyan teknik adam, diğer maçlarda 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Pirlo, dün akşam da Fenerbahçe karşısında puan kaybına engel olamadı.

'Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu'

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, "İyi bir maç oynadık. Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık. Oyuncularıma ekstra bir şey söyleyemem. Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu" ifadelerini kullandı. Pirlo, "2 golü penaltıdan yedik. Yeni kuralla ilgili tartışmalar olabiliyor ama kural bunu getirdi. Savunma anlamında istediğimiz şeyleri ortaya koyduk ancak dikkatsizlikler, 5 gole neden oldu. Artık yapacak bir şey yok. Maç bitti" diye konuştu.