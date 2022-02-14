Elit U17 Lig'de 2. Grup'ta bulunan Fatih Karagümrük, 17 puanla 4. sırada yer alırken takımın önemli isimlerinden olan Efe Can Baran, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 11 maçta görev alan ve yaptığı 3 asistle ön plana çıkan Efe, hocalarının da gözdesi durumunda.

A takım kadrosuna göz kırpan genç sağ bek, topla olan becerileri ve hızı ile Türk futbolunun efsane oyuncularından Gökhan Gönül'ü andırıyor. Takım arkadaşlarının 'Fişek' diye seslendiği Efe Can, ligin de en gözde oyuncuları arasında yer alıyor.