Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 1 puanı 90+2'de kurtardı. 75. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle geriye düşen Kırmızı Siyahlılar, 90+2. dakikada Caner Erkin'in asistinde Mbaye Diagne'nin golüyle eşitliği yakaladı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Gollerde imza Caner Erkin'den

2 maçtır berabere kalan, 3 maçtır kaybetmeyen Gümrük, 5 puanla 14. sırada yer alırken Caner Erkin performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Karagümrük'ün çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 33 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibininde 4. asiste ulaştı.

Diagne'ye 2. asisti

Milli oyuncu; ilk olarak 1. haftada Alanyaspor'a 4-2 kaybettikleri maçta Davide Biraschi'ye gol pası verdi. Beşiktaş 'a 4-1 mağlup oldukları maçta Diagne'ye asist yapan Caner, sezonun ilk galibiyetini aldıkları (4-1) Ankaragücü maçında bu sefer Fabio Borini'ye pasını verdi. Giresunspor karşısında Diagne'ye kornerden asist yapan tecrübeli oyuncu, Senegalli forvete bu sezon ikinci kez gol attırdı.

Futbolseverlerden tam not

Gümrük'ün attığı 8 golün 4'ünde imzası bulunan Caner, yükselen performansıyla Pirlo'nun da gözdesi oldu. Tüm maçlarda 90 dakika oynayan, dinamizmi ve hırslı mücadelesi ile alkış toplayan başarılı oyuncu, futbolseverlerden de tam not aldı. Sosyal medya da başarılı oyuncu ile ilgili övgü dolu tweetler atıldı.

19 yaşında 4 milyon Euro bonservis

Manisaspor altyapısından yetişen Caner Erkin; genç yaşlarda yıldızını parlatmış ve 19 yaşında 4 milyon Euro bonservisle CSKA Moskova'ya transfer olmuştu. 2.5 yıllık Rusya macerası sonrası Türkiye'ye Galatasaray formasıyla dönen yıldız sol bek, kiralık giydiği Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 30 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı.

Fenerbahçe sonrası Inter

CSKA'dan ayrılma kararı alan başarılı isim, Galatasaray macerası sonrası Temmuz 2010'da 2 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. 6 yıl Kanarya'nın başarısı için ter döken Caner, çıktığı 214 maçta 16 gol atarken 48 de asist yaptı. Caner, sarı lacivertli formayla 5 kez de kupa sevinci yaşadı ve İtalyan devi Inter'e imza attı.

Frank de Boer'un hışmına uğradı

Hatırlanacağı üzere Caner, 2016/2017 sezonu öncesi Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmamış ve Inter'in yolunu tutmuştu. Roberto Mancini'nin Inter'den ayrılmasının ardından İtalyan devinin başına geçen Frank de Boer'un hışmına uğrayan Caner Erkin, aynı transfer penceresinde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

'Bana karşı neden böyle bir tutum sergilediğini hiç anlamadım'

Kısa süren Inter kariyerinin ardından geçtiğimiz yıllarda bir demeç veren Caner, "Amacının Inter gibi bir kulüpte düzenli olarak forma giymek ve kupalar kazanmaktı, bu nedenle Inter'e transfer olmuştum. Bunun yanında Inter taraftarının tadını çıkarmak istiyordum. Mancini görevden ayrıldıktan sonra ben kalıp savaşmak istedim. Ancak göreve gelen Frank de Boer'in bana karşı tutumu hiç hoş değildi. Beni altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncu gibi bıraktı. Bu durum da kabul edilemezdi. Mancini beni sol kanatta oynatmak istiyordu ve sezon öncesinde oynanan tüm maçlarda şans tanımıştı. Bana çok güvendi. Gittiğine çok üzüldüm. Futbolda her şey olabilir. Ama Frank de Boer'in tutumu saygısızca ve kabaydı. Ben, o ekibin bir parçası olmaktan dolayı gurur duydum. Gittiğimiz her yerde çok popülerdik. Tesisler çok özeldi ve çok mutluydum. Frank de Boer'in bana karşı neden böyle bir tutum sergilediğini hiç anlamadım. İtalya'ya ayak bastığı günden itibaren hiçbir zaman planlarında yer almadım. Kişisel antrenörle takımdan ayrı olarak çalışmak zorunda kaldı. Tutumu, futbol kariyerimi tamamen değiştirdi, Bununla ilgili bir açıklama bulamıyorum" diye konuşmuştu.

Beşiktaş sonrası yeniden Fenerbahçe

Ağustos 2016'da kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta yoluna devam eden Caner'in Temmuz 2017'de bonservisi 750 bin Euro karşılığında alındı. 3 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 122 maça çıkıp 6 gol, 31 asistle oynayan ve 1 lig şampiyonluğu yaşayan milli sol bek; sözleşmesinin sona ermesiyle Ağustos 2020'de Fenerbahçe'ye döndü.

Eylül 2021'de Karagümrük'e geldi

Fenerbahçe'de oynadığı 1 sezonun ardından Sarı Lacivertlilerle yollarını ayıran 33 yaşındaki oyuncu, Eylül 2021'de Karagümrük'e imza attı. Tecrübeli ismin Kırmızı Siyahlılarla Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaan Karahan