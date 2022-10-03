Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig ’in 8. haftasında İstanbulspor’u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11’ine göre kadroda 3 değişik ile sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; Rayyan Baniya, Otabek Shukurov ve Fabio Borini’nin yerine Biraschi, Caulker ve Ebrima Colley’i 11’de sahaya sürdü.

Kırmızı Siyahlılar, Karadeniz temsilcisi Giresunspor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Ebrima Colley, Kouassi ve Diagne”







