Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig ’in 6. haftasında Giresunspor’u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, kadroda değişik yapmayarak son oynadıkları Sivasspor maçının 11’i ile Giresunspor karşısında sahaya çıktı.
Kırmızı-Siyahlılar, Karadeniz temsilcisi Giresunspor karşısına şu 11 ile çıktı:
“Emiliano Viviano, Salih Dursun, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Fabio Borini ve Mbaye Diagne”