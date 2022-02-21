Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te golcü futbolcu Aleksander Pesic, Beşiktaş maçında sakatlanması üzerine sahalardan 4 hafta uzak kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun tedavisi sırasında uyguladığı buz tedavisinde baskıyı fazla yapması nedeniyle bir kez daha sakatlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18.01.2022 tarihinde Beşiktaş müsabakasında sağ arka alt kas grubu ve kas zarında hasar meydana gelen oyuncumuzun; 3-4 hafta olarak belirlenen tedavi süresi kapsamınca tedavisi Sırbistan'da özel fizyoterapisti tarafından yapılmıştır.

Oyuncumuzun takımla birlikte saha çalışmaları başlarken; 11.02.2022 tarihinde, evinde her iki arka alt kas grubuna buz uyguladığı sırada, sol diz dış tarafına fazla baskı yapması sonucu Proneal Sinir Basısı gelişmiştir. Nöroloji hekimi tarafından değerlendirmesi yapılan oyuncumuzun, 11.02.2022 tarihi itibariyle tedavi süreci 3-4 hafta olarak belirlenmiştir.

Tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuzun, 15 gün içerisinde takıma katılması beklenmektedir.



