Medet Anli Holding'in Bahçeşehir'de bulunan ofisinde gerçekleştirilen sponsorluk lansmanına Medet Anli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anli, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, 2'nci Başkan Serkan Hurma, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ve futbolcular katıldı.

SÜLEYMAN HURMA: PANDEMİ DÖNEMİNDE TOPLUMUMUZU SADECE FUTBOL OYALADI

Futbol ekonomisinin zor bir süreçten geçtiği dönemde sponsorluk anlaşmalarının önemine vurgu yapan Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, "Toplumun dar boğaza girdiği bir dönemde, spora ve sporcuya destek veren Medet Anli Holding'e teşekkür ediyorum. Bunun sadece ekonomik bir tarafı yok. Sosyolojik bir yönü de var. Pandemi döneminde toplumumuzu sadece futbol oyaladı. Çocuklarımızın geleceği açısından da spor çok önemli. Karagümrük olarak biz bu bilinçle hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Medet Anli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anli ise, spora ve sporcuya yatırımlarının devam edeceklerini belirterek Fatih Karagümrük gibi önemli bir kulübe sponsor oldukları için çok mutlu olduklarını vurguladı.

Lansman, toplu fotoğraf çekimi ve imzaların atılmasının ardından sona erdi.

DHA