Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) - Bolu'da yeni sezona hazırlanan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Fatih Karagümrükspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Aramıza kaliteli yabancı ve yerli oyuncular katılacak. Çok iyi bir kadro oluşturacağız" dedi.

Geçen yıl Spor Toto 2'nci Lig'de şampiyonluk elde ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Fatih Karagümrükspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor. Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp çalışmalarını sürdüren İstanbul ekibi, günde çift antrenmanla yoğun tempoda çalışıyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrükspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Geçen sene hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadığımızı düşünüyorum. Zaten başkanımız da ifade etti. Hedefimiz bizim Süper Lig. Hemen ben peşinen söyleyeyim. Hedefimiz Süper Lige çıkmak” dedi.

25 kişilik bir kadro ile çalışmalara başladıklarını ifade eden Dumlupınar, “Pazartesi günü 25 kişilik bir kadroyla çalışmalarımıza başladık. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Aramıza yeni katılacak arkadaşlar olacak. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. 12 gün buradayız. 2 gün izin verdikten sonra 12 gün daha burada devam edeceğiz. İlk etapta burada 1 hazırlık maçı yapacağız. İkinci etapta da 4 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp lige başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Dumlupınar, "Biz mütevazi bir takımız. Hedefimiz çok net Süper Lig'e çıkmak. Aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Görüştüğümüz futbolcular da var. Aramıza kaliteli yabancı ve yerli oyuncular katılacak. Çok iyi bir kadro oluşturacağız. Hazırlık dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ligi değerlendiren Dumlupınar, "Her lig zor. Her ligin kendine göre zorlukları var. Biz bunu kolaylaştırıp direkt birinci olarak şampiyon olup üst lige çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan görüntüler

- Cüneyt Dumlupınar'ın açıklamaları

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(FOTOĞRAFLI)