Sezonun ilk yarısında çıktığı 20 mücadelede 30 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Karagümrük, ligin ikinci yarısını Malatya deplasmanında açacak. Bugün yapacağı antrenmanın ardından Malatya'ya gidecek olan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Zukanovic dışında eksik isim bulunmuyor. Adale sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında forma giyemeyen Arjantinli yıldız Lucas Biglia'nın takımla birlikte Malatya'ya götürülmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Yeni Malatyaspor'da ise savunmanın önemli isimlerinden Chebake ve forvet oyuncusu Tetteh'nin cezası bulunuyor.

Deplasmanda kendine geldi

Sezon başından bu yana deplasman maçlarında kazanmakta zorluk çeken ve çıktığı ilk 8 dış saha maçında 4 beraberlik, 4 yenilgi alan Karagümrük, son 2 maçta bu kötü gidişatını durdurdu. Gençlerbirliği'ni Ankara'da 3-1'le geçmeyi başaran kırmızı-siyahlılar, Denizli deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönmeyi başardı. Karagümrük ve Yeni Malatyaspor bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. 2014-15 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden iki takımın Malatya'daki karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlanırken, İstanbul'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı. Bu sezonun ilk maçında ise Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta rakibini Zukanovic, Sobiech ve Sabo'nun golleriyle mağlup etmeyi başardı. Yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. İsmail Şencan ve Murat Ergin Gözütok, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İHA