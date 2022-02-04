Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Fatih Karagümrük, son maçta Adana Demirspor'a 5-0 mağlup oldu. Volkan Demirel'in takımının performansı oldukça kötüydü ve rakip savunmayı maç boyunca tehdit edemdi. Genç menajerin deneyimsizliği kendini göstermeye başladı ve sezonun sonunu getirip getiremeyeceği her Karagümrük taraftarının aklında olan bir soru. Fatih Karagümrük ekibinde Musa'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesi Volkan hocanın elini güçlendirecek.

Yeni Malatyaspor son maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Malatyaspor haftalarda olduğundan daha iyi savunma direnci gösterdi. Beşiktaş'ı doldur boşalt oyununa iterek tehdit edici olmayan uzun atışlar yapmaya zorladılar. Sumudica'nın en kısa sürede takımının savunma sorunlarına bir çözüm bulması gerekiyor.

Karşılaşmada ev sahibi takım üç puana yakın taraf.



