Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı canlı

Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 24. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 2 maçtır kazanamayan Volkan Demirel'in ekibi, 30 puanla 12. basamakta. İstanbul temsilcisi, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. 12 maçtır kazanamayan ve 16 puanla ligin son sırasına demir atan Marius Sumudica yönetimindeki Malatya'nın ise 3 puandan başka bir çaresi yok. 1 maçı eksik olan Doğu ekibi, deplasmanda 3 puanı kapıp nefes almak istiyor.

MAÇ BAŞLADI!





Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Caner, Emre Mor, Toure, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Borini

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Hafez, Dicko

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçını Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...