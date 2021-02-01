Fatih Karagümrük'ten son dakika transfer açıklaması geldi. İstanbul ekibi, Trabzonspor altyapısından yetişen ve son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen 1996 doğumlu kaleci Yavuz Aygün'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan transfer duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

Takımımız kadrosunu kaleci Yavuz Aygün ile güçlendirdi. Trabzonspor alt yapısında futbola başlayan Yavuz, 7 yıl Trabzonspor’un çeşitli yaş gruplarında görev yaptı. 2016’da Göztepe’ye transfer olan genç kaleci, 2019 yılında TFF 1.Lig ekiplerinden Boluspor’un yolunu tuttu. Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Yavuz Aygün’e Karagümrük forması altında başarılar dileriz.