Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç saha yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde 20 puanla 9. sırada bulunuyor.

AA