2022'nin son haftasında Süper Lig'in 16. hafta heyecanı yaşandı. Zirve yarışında ilk üç sırayı oluşturan Galatasaray , Fenerbahçe ve Başakşehir üç puanı ceplerine koyarken, Beşiktaş zirveyi takibini sürdürdü.

Adana Demirspor ile Trabzonspor ise sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.

Trabzonspor'u dört golle geçen Fatih Karagümrük'te kaleci Batuhan Şen, 16. haftanın en iyi genç yeteneği oldu.





TRABZONSPOR'A İSTANBUL'DA BÜYÜK ŞOK

2022 Dünya Kupası dönüşünde Fenerbahçe ile karşılaşan bordo-mavililer rakibini 2-0 ile geçerek zirveye mesaj göndermişti.

Dünya Kupası öncesi inişli çıkışlı bir performans gösteren Trabzonspor'un seri galibiyetlerle zirveye yaklaşacağı düşünülürken Fatih Karagümrük karşısında şok bir yenilgi aldı.

Altıncı dakikada Ozdoev'in attığı golle 1-0 geriye düşen Trabzonspor, 20. dakikada Marc Bartra ile beraberliği yakaladı.

34. dakikada bu kez Fabio Borini sahneye çıktı ve Fatih Karagümrük'ü bir kez daha öne geçirdi. İlk yarının son dakikalarında ilk devrenin son düdüğü beklenirken, Bartra büyük bir hata yaptı.

Son adamken topu kaptıran İspanyol oyuncu rakibini düşürerek kırmızı kart gördü ve takım 10 kişi kaldı.





FATİH KARAGÜMRÜK DE 10 KİŞİ KALDI

56. dakikada bu kez Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan Ebrima Colley, Maxi Gomez'e yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

10'a 10 mücadelede Trabzonspor'un geri dönüş yapması beklenirken, 67. dakikada Ricci farkı ikiye çıkardı.

87. dakikada bu kez Kouassi sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 4-1.

MAÇA DAMGA VURAN OYUNCU

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmaya İstanbul ekibinin kalecisi Batuhan Şen damga vurdu.

Comparisonator verilerine göre, mücadele boyunca yedi kurtarış yapan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle 58. dakikada kalesinde adeta devleşti.





Trabzonspor bu dakikada ceza sahası yayı üzerinden bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Bakasetas'ın yaptığı sert vuruşta Batuhan gole izin vermedi.

Dönen topu Trezeguet kontrol etti. Yıldız oyuncunun ceza sahası içinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Batuhan bir kez daha gole izin vermedi. Dönen topa Mısırlı oyuncu bir kez daha vurdu ve top bu kez direğe çarparak auta gitti.

GÖZLERDEN KAÇAN DETAY

Bakasetas'ın kritik serbest vuruşunu ve devamında Trezeguet'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta gole izin vermeyen Batuhan Şen, bu pozisyonda adeta ders verdi.

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Barajı şut yönüne göre sağa kuran genç file bekçisi kendisini ise sol tarafa konumlandırdı. Bakasetas'ın sol ayağıyla sol köşeye vurmak için pozisyon aldığını gören Batuhan bir adım daha sol köşeye yaklaşırken bir gözüyle de diğer taraftaki Trezeguet'ye bakıyor.

*GÖRÜNTÜ BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR

Kendisine en yakın kale direğine de bakarak hem Bakasetas hem de Trezeguet'ye göre pozisyon alan Batuhan yaptığı iki kurtarışla maça damga vurdu.

GOL OLSAYDI İŞLERDE DEĞİŞEBİLİRDİ

Trabzonspor 2-1 gerideyken ve Fatih Karagümrük de 10 kişi kalmışken bu golü bulması ev sahibi ekip adına olumsuz bir tablo oluşturabilirdi.

23 yaşındaki kaleci yaptığı kurtarışlarla takımını adeta ateşledi.





OKAN BURUK'A MESAJ

Galatasaray alt yapısından yetişen Batuhan Şen, 2020 yılını Hekimoğlu'nda kiralık olarak geçirdikten sonra geçen sezon Menemenspor'a kiralanmıştı.

Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor sezon sonu lige veda etmesine rağmen, Batuhan gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Sezon başında Fatih Karagümrük'e kiralanan Batuhan'ın önünde tecrübeli kaleci Viviano vardı. Teknik Direktör Andrea Pirlo, sürpriz bir kararla Viviano'yu yedeğe çekerken kaleyi ise Batuhan'a teslim etti.

Adana Demirspor karşısında hatalı bir gol yemesine karşın genç oyuncunun arkasında duran İtalyan çalıştırıcı, bunun meyvesini ise Trabzonspor maçında topladı.





Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Batuhan, performansıyla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a mesaj göndermiş oldu.

Muslera kariyerinin sonlarına yaklaşırken, Batuhan Şen adeta, "Ben buradayım" mesajı vermiş oldu.

Burak Özdemir - Fanatik.com.tr