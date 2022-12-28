Trabzonspor , Süper Lig 'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. 2-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile zirveye tutunan ve moral depolayan Fırtına, zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, İstanbul deplasmanından mutlak zaferle ayrılmayı hedefliyor. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından son 4 maçında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak ateş hattına giren Andrea Pirlo'lu Karagümrük ise kötü gidişata zorlu maçta son vermeye çalışacak.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Ricci, Colley, Ozdoev, Shukurov, Levent, Borini, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez

Gözler Maxi Gomez'de

Son dönemlerin yükselen yıldızı Maxi Gomez, Fatih Karagümrük karşısında da takımının hücumdaki en büyük kozlarından biri olacak. Ankaragücü maçında asist yapan, Dünya Kupası sonrasında ise Fenerbahçe karşısında ağları sarsan yıldız oyuncuya, Abdullah Avcı'nın güveni tam. 26 yaşındaki Uruguaylı da takımının şampiyonluk yürüyüşüne destek vermek istiyor.

Trabzonspor'da 4 eksik

Karagümrük mücadelesinde 4 futbolcu, takımını yalnız bırakacak. Bordo-Mavililer'de sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer alamayacak.

Hazırlıklar tamamlandı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını dün yaptığı idman ile noktaladı. Taktik antrenmanlara ağırlık verilirken, çalışmaların sona ermesiyle birlikte Bordo-Mavili oyuncular kampa girdi.

Deplasmanda geçit vermiyor

Trabzonspor, son dönemde Fatih Karagümrük deplasmanlarında üst düzey bir performans sergiledi. BordoMavililer, İstanbul ekibine konuk olduğu 3 maçın tamamını kazanmayı başardı. Tarihte hiç yenilmedi! Karadeniz devi, tarihi boyunca Fatih Karagümrük ile 6 kez kozlarını paylaştı. Bordo-Mavililer, bu maçlardan 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Yani Trabzonspor, İstanbul ekibine karşı bir kez bile boyun eğmedi.

Fabio Borini'ye özel önlem

Karagümrük'ün yıldızı, son dönemde iç sahada gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Bu doğrultuda son 5 iç saha maçında 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen İtalyan futbolcu, takımının ataklarına yön veren isim oldu. Karadeniz ekibi de 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya özel önlemler aldı.