Topladığı 33 puanla en yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor'un 7 puan önünde 14. haftaya 33 puanla lider giren Trabzonspor , Fatih Karagümrük deplasmanında... Abdullah Avcı yönetiminde muhteşem bir grafik çizen ve namağlup durumda bulunan Fırtına, İstanbul'dan evine 3 puanla dönmek ve galibiyet serisini 7 maça çıkararak serisini sürdürmek istiyor. 22 puanla 6. sırada yer alan ve 2 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli'li Karagümrük ise güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Jure Balkovec, Derrick Luckassen, Serhat Ahmetoğlu, Caner Erkin, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Yann Karamoh, Emre Mor, Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Erhun Aksel Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Vato Arveladze, Alparslan Erdem, Bahattin Berke Demircan, Yannis Romaric Salibur, Rayyan Baniya

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Anders Trondsen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny, Andreas Cornelius

Yedekler: Arda Akbulut, Stefano Denswil, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak, Bruno Peres, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Yusuf Sarı, Fode Koita

Abdullah Avcı’nın rekor günü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkıyor. Daha önce Başakşehir’i çalıştırdığı 2016-2017 yıllarında 26 maçlık kaybetmeme serisi bulunan Avcı, Trabzonspor’da ise 25 karşılaşmadır yenilmiyor. Tecrübeli hoca, bugün rekoru egale etmek istiyor. Öte yandan Trabzonspor bugün mağlup olmazsa, 1995’deki 26 maçlık serisini de yakalayacak. 6 haftadır ligde galip gelen Fırtına, deplasmanda Avcı yönetiminde hiç kaybetmedi. Abdullah hocanın lig tarihindeki en uzun galibiyet serisi de 7 maçtı. Bugün o rekoru da yakalayabilir.

Marek Hamsik ilk 11’de

Sakatlığı nedeniyle Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyen Marek Hamsik, son taktik antrenmanlarda takımla çalıştı. Slovak yıldız, bu kez ilk 11’de yer alıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte ise Peres iyileşmesine rağmen Dorukhan’la devam ediyor.

Karagümrük’te önemli eksikler

Sezonun flaş takımlarından biri olan Fatih Karagümrük, Trabzonspor maçı öncesi sıkıntılı. İstanbul ekibinde Biglia’nın yanı sıra Zukanovic ve Hedenstad kart cezalısı. İlk 11’in bir diğer kilit ismi Borini’nin sakatlığı sürerken, Kerim Frei de kadroda yer almıyor. Karagümrük’te Burak Bekaroğlu ile Benatia da oynamıyor.

Bakasetas müjdesi! Kafileye alındı

En son 9. haftadaki Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de görev alan Bakasetas, sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe mücadelesini kaçırmış, Rize karşısında sonradan oyuna girmişti. Yunan yıldız, Beşiktaş deplasmanında yeniden 11’e dönerken, tekrar sakatlanınca, 30. dakikada kenara alınmıştı. Milli arada tedavi gören ve Gaziantep maçında da riske edilmeyen Bakasetas, İstanbul’a giden maç kafilesinde yer buldu ve karşılaşmada da yedekler arasında yer alıyor.

Kaptan Uğurcan geri döndü

Kaptan Uğurcan Çakır, kaleye geçti. Kart cezası nedeniyle Gaziantep maçını kaçıran Milli file bekçisi, Karagümrük mücadelesinde yeniden eldivenleri giydi. Erce’nin sakatlığında Arda Akbulut ve Muhammet Taha Tepe İstanbul’a götürülürken Arda yedekler arasında yer alıyor.

7.5 ay sonra Cüneyt Çakır

Karagümrük-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Tecrübeli hakem, yaklaşık 7.5 ay sonra Trabzonspor’un maçına atanırken, en son 10 Nisan 2021’de Rize deplasmanındaki karşılaşmada görev almış ve 0-0 biten maçta Vitor Hugo 86. dakikada kırmızı kart görmüştü. Çakır’ın ligde yönettiği toplam 44 maçta, Fırtına’nın 22 galibiyeti, 12 beraberliği ve 10 yenilgisi var.

Cornelius’a ekstra görev

Karagümrük’le hafta boyunca analizler yapan ve rakibi ezberleten teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına sık sık ön alanda pres yapmalarını söyledi. Özellikle Cornelius’un rakip stoperleri sürekli rahatsız etmesini ve hataya zorlamasını isteyen Avcı, savunmayı hücumda başlatacak.

Abdülkadir Ömür ilk peşinde

Son haftalarda gösterdiği performansla, eski günlerine dönen Abdülkadir Ömür, Karagümrük karşısında bir ilki başarmaya çalışacak. Beşiktaş ve Gaziantep maçlarında çok şık gollere imza atan genç yıldız, bugün de rakip fileleri havalandırırsa, kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında gol bulmuş olacak.

Gözler yine Djaniny’de

Gaziantep FK maçında yıldızlaşan ve 1 gol, 1 asistlik katkı gösteren Djaniny Semedo, zorlu İstanbul deplasmanında da Fırtına’nın en önemli kozlarından biri... 30 yaşındaki forvetin mücadeleye yine sağ kanatta başlaması bekleniyor. Djaniny’nin savunma arkasına yapacağı koşular oldukça kritik.