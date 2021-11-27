Topladığı 33 puanla en yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor 'un 7 puan önünde 14. haftaya 33 puanla lider giren Trabzonspor , Fatih Karagümrük deplasmanında... Abdullah Avcı yönetiminde muhteşem bir grafik çizen ve namağlup durumda bulunan Fırtına, İstanbul'dan evine 3 puanla dönmek ve galibiyet serisini 7 maça çıkararak serisini sürdürmek istiyor. 22 puanla 6. sırada yer alan ve 2 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli'li Karagümrük ise güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak döndü

Trabzonspor'da sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak maç kadrosunda yer alıyor. Trabzonspor'un Karagümrük maçı kafilesinde; Uğurcan, Arda, M.Taha, Serkan, Peres, Dorukhan, Hugo, Edgar, Denswil, Trondsen, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Koita, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen, Trabzonspor kafilesinde yer almadı.

Fatih Karagümrük'te 7 eksik

Fatih Karagümrük'te 7 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde cezası bulunan Vegar Hedenstad, Lucas Biglia ve Ervin Zukanovic ile sakatlıkları süren Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia, Kerim Frei, zorlu maçta olmayacak.

Trabzonspor ve Abdullah Avcı, en uzun seriyi tekrarlamak istiyor

Lig'de 33 puanla namağlup yoluna lider olarak devam eden Trabzonspor , son 6 maçını ise kazanarak sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibi için Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç hem şampiyonluk yarışı için hem de yeni serilerin yakalanması adına büyük bir önem taşıyor. Görev yaptığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın yanı sıra bordo-mavililer de 1995 yılında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini Karagümrük karşısında tekrarlamak için mücadele edecek.

Son 25 maçı kaybetmedi

Bordo-mavili takımın başında Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 45 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi alan Abdullah Avcı, son 25 maçı ise kaybetmedi. 2016'da Başakşehir'in başında 26 maç yenilmeyen Avcı, en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamak isterken, aynı zamanda teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini de yenilemek için sahaya çıkıyor. Avcı, Başakşehir'in başında 7 maç üst üste kazanmıştı.

Trabzonspor, Karagümrük'e puan vermiyor

Deplasmanda 24 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, 12 maçtır evinde maç kaybetmeyen Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu sezon ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, şampiyonluk yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise evinde oynayacağı maçı kazanarak bordo-mavililere 'dur' demenin planlarını yapıyor.

İki takım Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu maçların tamamını kazanan bordo-mavililer rakibine hiç puan vermedi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavililer sahadan 2-0 ve 2-1'lik skorlarla ayrıldı.