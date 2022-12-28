Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Adana Demirspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Fatih Karagümrük, son 4 maçtan sadece 1 puan (1B 3M) çıkarabildi. Lawrence Nicholas, Efe Tatlı ve Emir Tintiş sakat. Burak Kapacak maç saati netleşecek. Dünya Kupası arasında Burak Bekaroğlu, Caner Erkin ve Jimmy Durmaz'la yollar ayrıldı. Cezası sona eren Salih Dursun ilk 11'e geri dönecek. TD Andrea Pirlo 3 gün önce sağ bekte Davide Biraschi, sol bekte Levent Mercan'la maça başlamak zorunda kalmıştı. Bir kanatta Fabio Borini, diğerinde Ebrima Colley forma giyecek. Jean Kouassi ciddi alternatif. En ileride Mbaye Diagne ya da Colin Kazim-Richards izleyeceğiz.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Konyaspor ve Ankaragücü beraberlikleriyle Dünya Kupası arasına giden Trabzonspor ise, dönüşü Fenerbahçe galibiyetiyle yaptı. Sarı-lacivertli ekip 10 kişi kaldıktan sonra buluğu gollerle kazandılar, zirve yarışında "Ben de varım!" dediler. Bordo-mavili ekibin İstanbul kafilesinde 5 isim yer almadı! Mountassir Lahtimi ve Yusuf Erdoğan, TD Abdullah Avcı tarafından tercih edilmedi. Stefano Denswil, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları devam ediyor. TD Abdullah Avcı kazanan kadroyu pek bozmayacaktır... Kanatlarda Edin Vişça ve Trezeguet, en ileride Maxi Gomez izlemeye devam ederiz. Orta alanda Anastasios Bakasetas devam eder; yanına Manolis Siopis veya Marek Hamsik gelir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük'ün ligdeki son 5 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı spn 4 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %56'lık kesim Fenerbahçe galibiyetiyle morallenen bordo-mavili ekipten İstanbul'da da 3 puan bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.