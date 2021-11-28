Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı (CANLI)

Topladığı 33 puanla en yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor'un 7 puan önünde 14. haftaya 33 puanla lider giren Trabzonspor , Fatih Karagümrük deplasmanında... Abdullah Avcı yönetiminde muhteşem bir grafik çizen ve namağlup durumda bulunan Fırtına, İstanbul'dan evine 3 puanla dönmek ve galibiyet serisini 7 maça çıkararak serisini sürdürmek istiyor. 22 puanla 6. sırada yer alan ve 2 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli'li Karagümrük ise güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmanın peşinde.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR CANLI TAKİP

1. dakikanın içinde henüz 24. saniyede Jimmy Durmaz'ın kaybettiği top sonrası Abdülkadir Ömür'ün vuruşu savunmadan dönerken ikinci şansta Djaniny'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut yandan dışarı gitti.

5. dakikada Pesic'in bıraktığı topta ceza sahası dışı sol çaprazdan Karamoh'un vuruşu auta gitti.

PENALTI | 13. dakikada Marek Hamsik'in ara pasına hareketlernen Djaniny, Viviano ile karşı karşıya kalmak isterken Luckassen'in müdahalesi ile pozisyonu bozuldu ve Djaniny'nin vuruşu, Viviano'ya çarparak auta gitti. Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonucunda 15. dakikada penaltı kararını verdi.

PENALTI KAÇTI | 16. dakikada Djaniny'nin penaltı vuruşunu, kaleci Viviano kurtardı.

PENALTI TEKRAR | Djaniny'nin penaltı vuruşunda Viviano, kale çizgisinin önüne çıktığı için penaltı tekrarlatıldı.

GOL | 17. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda Djaniny, hata yapmadı ve Trabzonspor'u deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

24. dakikada Caner Erkin'in yaptığı ortada Emre Mor altı pas üzerindeki Adnan'a topu indirirken Hamsik'in pozisyonunu bozduğu Adnan'ın vuruşu auta gitti.

SARI KART | 25. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Jimmy Durmaz'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Trabzonspor'dan büyük tehlike

31. dakikada Karagümrük savunmasında Serhat Ahmetoğlu'nun çıkarken yaptığı pas hatası sonucunda ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin bekletmeden yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı gitti.

33. dakikada Nwakaeme'nin bıraktığı topta Marek Hamsik, ceza sahası içi sol çaprazda dar açıdan vuruşunu yaparken savunmaya çarpan top kaleci Viviano'da kaldı.

Karagümrük etkili geldi

34. dakikada Emre Mor'un rakip sahaya topla hızlı geçerek ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşturduğu Karamoh'un sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruş Dorukhan'dan döndü.

39. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içine girip sol ayağıyla yaptığı vuruş, savunmadan döndü.

43. dakikada Jimmy Durmaz'ın uzun topunda Bertolacci'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruş, bir kez daha Trabzonspor savunmasından döndü.

SARI KART | 45. dakikada iki takım oyuncularının ceza sahası içinde yaşadığı tartışma sonrasında Fatih Karagümrük'ten Yann Karamoh ve Trabzonspor'dan Edgar Ie, sarı kart gördüler.

Nwakaeme zoru başardı!

45+2. dakikada Trabzonspor'da savunma arkasına topla hareketlenen Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kalırken topu yanındaki Nwakaeme'ye bıraktı. Nwakaeme'nin daralan açıda çok yakın mesafede boş kaleye yaptığı vuruş, ters taraftan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

49. dakikada Emre Mor'un sağ kanattan içeri kat ederek uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti.

Emre Mor'dan bu kez büyük şans

49. dakikada bu kez Caner Erkin'in pasında savunma arkasında topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı vuruş, auta gitti.

52. dakikada Trabzonspor kalabalık gelirken Djaniny'nin ceza sahası içindeki pası savunmadan dönüp penaltı noktası civarında Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Abdülkadir Ömür'ün boş pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Trabzonspor'da Djaniny'nin yerine Berat Özdemir oyuna girdi.

Abdülkadir Ömür'den şık gol

GOL | 62. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sol ayakla şık vuruşu ağlarla buluştu: 0-2.

Attığı şık golle Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında gol bulmuş oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Karagümrük'te Serhat Ahmetoğlu'nun yerine Tunay Torun oyuna dahil oldu.

71. dakikada paslaşarak kullanılan korner sonrası Caner Erkin'in sağ kanattan yaptığı ortada Luckassen'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Fatih Karagümrük'de Adnan Uğur, Yann Karamoh ve Emre Mor oyundan çıkarlarken Vato Arveladze, Ahmed Musa ve Yannis Salibur oyuna dahil oldular.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen oyundan çıkarlarken Yusuf Sarı ve Stefano Denswil oyuna girdiler.

75. dakikada Marek Hamsik'in kullanılan serbest vuruşta yaptığı ortaya boş pozisyonda Cornelius'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

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Fatih Karagümrük-Trabzonspor ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Jure Balkovec, Derrick Luckassen, Serhat Ahmetoğlu, Caner Erkin, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Yann Karamoh, Emre Mor, Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Erhun Aksel Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Vato Arveladze, Alparslan Erdem, Bahattin Berke Demircan, Yannis Romaric Salibur, Rayyan Baniya

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Anders Trondsen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny, Andreas Cornelius

Yedekler: Arda Akbulut, Stefano Denswil, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak, Bruno Peres, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Yusuf Sarı, Fode Koita

Abdullah Avcı’nın rekor günü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkıyor. Daha önce Başakşehir’i çalıştırdığı 2016-2017 yıllarında 26 maçlık kaybetmeme serisi bulunan Avcı, Trabzonspor’da ise 25 karşılaşmadır yenilmiyor. Tecrübeli hoca, bugün rekoru egale etmek istiyor. Öte yandan Trabzonspor bugün mağlup olmazsa, 1995’deki 26 maçlık serisini de yakalayacak. 6 haftadır ligde galip gelen Fırtına, deplasmanda Avcı yönetiminde hiç kaybetmedi. Abdullah hocanın lig tarihindeki en uzun galibiyet serisi de 7 maçtı. Bugün o rekoru da yakalayabilir.

Marek Hamsik ilk 11’de

Sakatlığı nedeniyle Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyen Marek Hamsik, son taktik antrenmanlarda takımla çalıştı. Slovak yıldız, bu kez ilk 11’de yer alıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte ise Peres iyileşmesine rağmen Dorukhan’la devam ediyor.

Karagümrük’te önemli eksikler

Sezonun flaş takımlarından biri olan Fatih Karagümrük, Trabzonspor maçı öncesi sıkıntılı. İstanbul ekibinde Biglia’nın yanı sıra Zukanovic ve Hedenstad kart cezalısı. İlk 11’in bir diğer kilit ismi Borini’nin sakatlığı sürerken, Kerim Frei de kadroda yer almıyor. Karagümrük’te Burak Bekaroğlu ile Benatia da oynamıyor.

Bakasetas müjdesi! Kafileye alındı

En son 9. haftadaki Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de görev alan Bakasetas, sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe mücadelesini kaçırmış, Rize karşısında sonradan oyuna girmişti. Yunan yıldız, Beşiktaş deplasmanında yeniden 11’e dönerken, tekrar sakatlanınca, 30. dakikada kenara alınmıştı. Milli arada tedavi gören ve Gaziantep maçında da riske edilmeyen Bakasetas, İstanbul’a giden maç kafilesinde yer buldu ve karşılaşmada da yedekler arasında yer alıyor.

Kaptan Uğurcan geri döndü

Kaptan Uğurcan Çakır, kaleye geçti. Kart cezası nedeniyle Gaziantep maçını kaçıran Milli file bekçisi, Karagümrük mücadelesinde yeniden eldivenleri giydi. Erce’nin sakatlığında Arda Akbulut ve Muhammet Taha Tepe İstanbul’a götürülürken Arda yedekler arasında yer alıyor.

7.5 ay sonra Cüneyt Çakır

Karagümrük-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Tecrübeli hakem, yaklaşık 7.5 ay sonra Trabzonspor’un maçına atanırken, en son 10 Nisan 2021’de Rize deplasmanındaki karşılaşmada görev almış ve 0-0 biten maçta Vitor Hugo 86. dakikada kırmızı kart görmüştü. Çakır’ın ligde yönettiği toplam 44 maçta, Fırtına’nın 22 galibiyeti, 12 beraberliği ve 10 yenilgisi var.

Cornelius’a ekstra görev

Karagümrük’le hafta boyunca analizler yapan ve rakibi ezberleten teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına sık sık ön alanda pres yapmalarını söyledi. Özellikle Cornelius’un rakip stoperleri sürekli rahatsız etmesini ve hataya zorlamasını isteyen Avcı, savunmayı hücumda başlatacak.

Gözler yine Djaniny’de

Gaziantep FK maçında yıldızlaşan ve 1 gol, 1 asistlik katkı gösteren Djaniny Semedo, zorlu İstanbul deplasmanında da Fırtına’nın en önemli kozlarından biri... 30 yaşındaki forvetin mücadeleye yine sağ kanatta başlaması bekleniyor. Djaniny’nin savunma arkasına yapacağı koşular oldukça kritik.