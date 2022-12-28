Fatih Karagümrük - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor , Süper Lig 'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. 2-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile zirveye tutunan ve moral depolayan Fırtına, zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, İstanbul deplasmanından mutlak zaferle ayrılmayı hedefliyor. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından son 4 maçında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak ateş hattına giren Andrea Pirlo'lu Karagümrük ise kötü gidişata zorlu maçta son verme çabasında...

Maçtan dakikalar

GOL | 6. dakikada Trabzonspor savunmasında Vitor Hugo'nun pasında Fabio Borini, topu kazandı. Borini'nin ceza sahası içine çevirmek istediği top, savunmadan döndü. Dönen topta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Magomed Ozdoev'in ceza sahası içerisine gönderdiği top kimseye dokunmayarak yerden sekerek ağlara gitti: 1-0.

Bu gol, Trabzonspor'un bu sezon ligde deplasman maçlarında kalesinde gördüğü en erken gol oldu.

11. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruş ön direkte kaleci Batuhan Şen'de kaldı.

16. dakikada Trezeguet'nin pasında sol kanatta topla buluşan Anastasios Bakasetas'ın ceza alanı içerisine çevirdiği etkili topa Maxi Gomez'den önce dokunan Ibrahim Dresevic'in müdahalesi kornere gitti.

GOL | 20. dakikada Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas ile sol kanattan kullanılan kornerde top sağ kanada kadar açıldı. Sonrasında Edin Visca'nın yeniden içeri çevirdiği topu Maxi Gomez kafayla indirdi ve altı pas üzerinde Marc Bartra'nın omzuyla yaptığı vuruş, skora dengeyi getirdi: 1-1.

Marc Bartra, Trabzonspor kariyerinin ikinci golünü atarken Bordo-Mavili formayla deplasmanlarda ise ilk golünü kaydetmiş oldu.

28. dakikada Trezeguet'nin sol kanattan ortasında Marc Bartra'nın kafa vuruşu dışarı gitti.

30. dakikada Fabio Borini'nin pasında ceza sahası ön çizgisinde uygun pozisyonda topla buluşan Mbaye Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.

31. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, kazandığı top sonrası uygun pozisyonda Trezeguet'ye pasını verdi. Rakibini eksik yakalayan Trabzonspor'da Trezeguet, yeniden Abdülkadir'i görmek istedi ama iyi bir pas atamadı.

GOL | 34. dakikada Fatih Karagümrük'te sağ kanatta topla buluşan Ebrima Colley'nin şık ortasına arka direkte vuruşunu yapan Fabio Borini, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45+1. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci Batuhan Şen'de kaldı.

Trabzonspor, 10 kişi!

KIRMIZI KART | 45+3. dakikada Trabzonspor savunmasında Marc Bartra, dengesini kaybetti ve sonrasında topu kazanarak ceza sahasına yönelen Fabio Borini'yi sarılarak yere indirince direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada Fatih Karagümrük'te Marc Bartra'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası ceza sahası ön çizgisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Mbaye Diagne'nin vuruşunu Uğurcan Çakır kurtararak kornere yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

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Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde...

Fatih Karagümrük-Trabzonspor ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Matteo Ricci, Ebrima Colley, Fabio Borini, Mbaye Diagne

Yedekler: Emiliani Viviano, Muzaffer Cem Kablan, Burak Kapacak, Salih Dursun, Kerim Frei, Samed Onur, Efecan Mızrakcı, Adnan Uğur, Colin Kazım Richards, Jean Kouassi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Trezeguet, Maxi Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Jens Stryger Larsen, Marek Hamsik, Naci Ünüvar, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok, Jorge Djaniny

Gözler Maxi Gomez'de

Son dönemlerin yükselen yıldızı Maxi Gomez, Fatih Karagümrük karşısında da takımının hücumdaki en büyük kozlarından biri... Ankaragücü maçında asist yapan, Dünya Kupası sonrasında ise Fenerbahçe karşısında ağları sarsan yıldız oyuncuya Abdullah Avcı'nın güveni tam. 26 yaşındaki Uruguaylı da takımının şampiyonluk yürüyüşüne destek vermek istiyor.

Trabzonspor'da 4 eksik

Karagümrük mücadelesinde 4 futbolcu, takımını yalnız bıraktı. Bordo-Mavililer'de sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer alamadılar.

Deplasmanda geçit vermiyor

Trabzonspor, son dönemde Fatih Karagümrük deplasmanlarında üst düzey bir performans sergiledi. BordoMavililer, İstanbul ekibine konuk olduğu 3 maçın tamamını kazanmayı başardı. Tarihte hiç yenilmedi! Karadeniz devi, tarihi boyunca Fatih Karagümrük ile 6 kez kozlarını paylaştı. Bordo-Mavililer, bu maçlardan 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Yani Trabzonspor, İstanbul ekibine karşı bir kez bile boyun eğmedi.

Fabio Borini'ye özel önlem

Karagümrük'ün yıldızı, son dönemde iç sahada gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Bu doğrultuda son 5 iç saha maçında 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen İtalyan futbolcu, takımının ataklarına yön veren isim oldu. Karadeniz ekibi de 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya özel önlemler aldı.