Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig 'in 31. haftasında Nef Stadyumu'nda 2-0 kaybettikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından oldukça üzgündü.

Planlarının tutmadığını söyleyen genç hoca, "İlk 15 dakikayı atlatıp, ondan sonra oyunun tamamen hakimi olmayı hedefliyorduk. Verilen bir penaltı; doğru veya yanlış, yorum yapmayacağım, sonrasında yediğimiz basit bir golle 2-0 geriye düştük. İkinci yarıda daha etkili olduk, oyunun hakimiyeti bize geçti. Galatasaray gibi bir takıma karşı, Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından biri, bu kadar şans yakalamışken atamazsanız mağlup olmanız normal. Üzüldüm çünkü iyi organize olduğumuzu düşündüm ki goller dışında takımımdan çok memnunum" açıklamasında bulundu.