Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası oynanan dokuz maçlar sona erdi. Zirve yarışı veren Galatasaray , Fenerbahçe , Adana Demirspor ve Trabzonspor haftayı üç puanla kapatırken, Beşiktaş ise haftayı bay geçti.





SELÇUK İNAN HASRETE SON VERDİ

Kasımpaşa'da teknik direktörlük koltuğuna geçen Selçuk İnan, ilk kez üç puan kazanma sevinci yaşadı. İstanbul temsilcisi sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

ADANA DEMİRSPOR FARKLI KAZANDI

Haftanın öne çıkan skorlarından biri Adana'dan geldi. Zirve yarışının içerisinde olan Adana Demirspor sahasında İstanbulspor'u 6-0 ile geçti.





Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada penaltıdan Younes Belhanda, 49. dakiakda Yusuf Sarı, 55. ve 79. dakikada Henry Onyekuru, 65. dakikada penaltıdan Badou Ndiaye ile 82. dakikada Gökhan Töre kaydetti.

İŞTE HAFTANIN GENÇ YETENEĞİ

Fanatik.com.tr olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da, haftaya damga vuran genç yeteneğin performansını sizler için derledik.

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Kayseri'de oynadı. Sahasında Trabzonspor'u 4-1 il geçerek dikkatleri çeken Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor'a da dört gol atmayı başardı.

Rakibini 4-2 ile geçen Fatih Karagümrük'te hem orta sahada hem de sol bekte görev yapabilen Levent Münir Mercan gösterdiği performansla takdir topladı.





38. SANİYEDE GOL ATTI

Mücadelenin 38. saniyesinde, ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Levent Münir Mercan'ın sert şutunda top filelere gitti. Konuk ekip bu golle mücadeleye adeta golle başladı.

90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu sadece attığı golle değil, gösterdiği performansla haftanın en iyi genç yeteneği oldu.

35 kez topla buluşan Levent, % 68,6 pas isabetiyle oynarken, girdiği dokuz ikili mücadelenin altısını kazanmayı başardı.

Dört kez rakipten top kapan, iki kez topu tehlike bölgesinin dışına gönderen ve üç kez de pas arası yapan Levent orta alanda rakip oyunculara zor anlar yaşattı.





ANDREA PIRLO'NUN DOKUNUŞU

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan İtalyan efsane Andrea Pirlo, belki de Levent Mercan'ın kariyerine, gelecek yıllarını da etkileyecek bir dokunuş yaptı.

Genç teknik adam, bir orta saha oyuncusu olan 22 yaşındaki oyuncuyu sol bekte oynatmaya başladı. Levent Mercan bu mevkide gösterdiği performansla takımına çok büyük bir katkı verdi.





'PIRLO İSTEDİ'

Levent Mercan geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada orta saha oyunculuğundan sol beke nasıl evrildiğini şöyle anlattı; "Caner ağabey ayrıldıktan sonra hoca beni sol bek pozisyonunda denedi.

Benim için hocaya ve takıma nasıl en iyi katkıyı verebilirsem, öyle oynarım. Pirlo beni denemek istedi ve ben de 'evet' dedim."

SCHALKE'DE PROFESYONEL OLDU

Almanya'da dünyaya gelen Levent, 2016 yılında RW Essen'den Schalke 04 altyapısına transfer oldu. Teknik Direktör David Wagner döneminde A Takım'a yükselen genç oyuncu, yedi kez A Takım'da şans bulurken bir kez de gol atmayı başardı.

Geçen sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan başarılı oyuncu, sezon başında bonservisiyle birlikte takıma katıldı.





MİLLİ TAKIM

Almanya'nın U19 ve U20 takımlarında forma giyen Levent henüz A Milli seviyede forma giymedi.

Fanatik.com.tr | Burak Özdemir