Sezon başı Fatih Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun geleceği ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. İtalyan çalıştırıcı iddialara yanıt verdi.





VOLKAN DEMİREL GİTTİ, ANDREA PİRLO GELDİ

Demirel, Fatih Karagümrük'le yollarının ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda görevinin sona erdiğini duyururken İstanbul ekibi, yeni hoca konusunda olay bir hamle yaptı.

Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Andrea Pirlo, 2020-2021 sezonunda Juventus'u çalıştırmasının ardından rotayı Türkiye'ye çevirdi ve Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu.

SON HAFTALARDA ÇIKIŞA GEÇTİLER

Sezona 2 mağlubiyetle başlayan Kırmızı Siyahlılar, 3. maçında Ankaragüc'nü 4-1'le geçmesinin ardından 5 maç 3 puana hasret kaldı. (3 beraberlik, mağlubiyet) Hatayspor ve Ümraniyespor karşısında 6 puan çıkaran İstanbul temsilcisi, üst üste çıktığı 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşe geçti. Pirlo'lu Gümrük, son haftalarda ise müthiş bir form yakaladı.

Son şampiyon Trabzonspor 'u 4-1'le geçmesinin ardından Kayserispor'u deplasmanda 4-2 deviren, evinde Konyaspor 'la son dakikalarda yediği golle 3-3 berabere kalan Gümrük, 20 puanla 10. basamakta yer alıyor.





BELÇİKA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

Pirlo, oynattığı hücum futboluyla alkış toplarken ortaya sürpriz bir iddia atıldı. Tutto Mercato Web; Belçika Milli Takımı'nın Roberto Martinez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo'yu gündemine aldığını duyurdu. Belçika'nın teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde resmi adımlara başlayacağını ve bu hafta adaylarla görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

EN BÜYÜK RAKİBİ HENRY

Belçika basınında çıkan haberlere göre Futbol Federasyonu'nun, 2022 Dünya Kupası'nın ardından yolların ayrıldığı Roberto Martinez'in yerine belirlediği hoca adayları arasında Pirlo'nun da olduğu belirtildi.

Belçika'nın, bu göreve sıcak baktığı konuşulan 43 yaşındaki teknik adamın yanı sıra listedeki diğer isimlerle en kısa sürede masaya oturarak, ocak ayı içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacağı ifade edildi. Belçika'da Pirlo'nun yanı sıra en kuvvetli adayın, Martinez'in Milli Takım 'da yardımcılığını yapan Thierry Henry olduğu konuşuluyor.





PİRLO'DAN İDDİALARA YANIT

Senad Ok'a konuşan Pirlo, Belçika Milli Takımı için "Haberim yok. Duymadım." açıklamasında bulundu. Belçika basını, Roberto Martinez'in ardından federasyonun Andrea Pirlo'yu göreve getireceğini iddia etmişti.