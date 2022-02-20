Fatih Karagümrük ile Sivasspor , Süper Lig 'in 26. haftasında kozlarını paylaşacak. Son 8 maçından sadece 2 galibiyet çıkarabilen ve 33 puanla 12. sırada yer alan Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. 4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Malatyaspor karşısında son veren ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ise zorlu İstanbul deplasmanında 3 puanı kapıp seri yakalamayayı hedefliyor. Yiğidolar, 34 puanla 11. basamakta.

Karagümrük'te sakatlığı süren Pesic, Kerim Frei ve Biraschi maç kadrosunda olmayacak isimler. Sivasspor'da ise Ahmet Oğuz ve Leke James sakatlığı, Yatabare de kart cezası nedeniyle kritik deplasmanda forma giyemeyecekler.

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Sivasspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Zukanovic, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Borini, Emre, Karamoh

Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Kerem, Fajr, Henrique, Gradel, Kayode