Süper Lig'de milli aradan sonra heyecan kaldığı yerden devam edecek. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Sezona iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük sahasında kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor’a yenilirken Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile puanları paylaştı. Fatih Karagümrük bu karşılaşmalarda 12 puan toplarken, Sivasspor 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan aldı.