Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı canlı

Fatih Karagümrük ile Sivasspor , Süper Lig 'in 26. haftasında kozlarını paylaşıyor. Son 8 maçından sadece 2 galibiyet çıkarabilen ve 33 puanla 12. sırada yer alan Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. 4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Malatyaspor karşısında son veren ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ise zorlu İstanbul deplasmanında 3 puanı kapıp seri yakalamayı hedefliyor.

MAÇ BAŞLADI!

2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor’un ceza yayı önünden sert şutu üst direğe çarpıp gol çizgisi üzerinde sektikten sonra oyun alanına döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

16. dakikada Ahmed Musa’nın ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören pozisyondan yaptığı vuruşta topu kaleci Muammer yatarak kontrol etti.

26. dakikada Gradel’in sol kanattan son çizgiye inip yerden ceza alanına çevirdiği ortaya Henrique’nin kale sahasından yaptığı vuruş üst direkten döndü.

İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

68. dakikada Fatih Karagümrük, Borini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.





Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Burak, Caner, Biglia, Bistrovic, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Ahmed Musa, Borini

Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Felix, Fajr, Pedro, Gradel, Kayode

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük - Sivasspor maçını Mert Güzenge yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...