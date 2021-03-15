Fatih Karagümrük Şenol Can ile yollarını resmen ayırdı

Süper Lig'de yaptığı transferlerle herkesin dikkatini çeken ve İlk yarıdaki performansıyla da dikkat çeken Fatih Karagümrük'te ayrılık yaşandı. Son haftalardaki kötü grafik nedeniyle teknik direktörlük görevini gerçekleştiren genç teknik adam Şenol Can ile yollar resmen ayrıldı.

Ligin 8. sırasında yer alan ve takımında birçok yıldız bulunan Karagümrük, ayrılığı "Teşekkürler Şenol Can" başlığı ile duyurdu:

Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can’a teşekkür ederiz.

Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can’a her zaman açık olacaktır.