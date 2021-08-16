Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Schalke 04'ün Türk asıllı genç yeteneği Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Schalke'den yapılan açıklamada genç oyuncunun satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile Karagümrük'e gittiği belirtildi.

Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Schalke Sportif Direktörü Rouven Schröder, "Levent, bir sonraki aşamaya geçmek adına süre almaktan başka bir şeye ihtiyaç duymayan genç bir oyuncu. Schalke'de bunun zor olacağını dürüstçe kendisine iletti. Bu nedenle sağlanan anlaşma herkes için en iyi seçenekti" dedi.

Karagümrük tarafından yapılan transfer açıklamasında ise, "Schalke 04 formasıyla Bundesliga deneyimi yaşayan genç oyuncu Almanya U-20 Milli Takımının formasını da giydi. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Levent Mercan'a Süper Lig’de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.