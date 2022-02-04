Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 24. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. 2 maçtır kazanamayan Volkan Demirel'in ekibi, 30 puanla 12. basamakta. İstanbul temsilcisi, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. 12 maçtır kazanamayan ve 16 puanla ligin son sırasına demir atan Marius Sumudica yönetimindeki Malatya'nın ise 3 puandan başka bir çaresi yok. 1 maçı eksik olan Doğu ekibi, deplasmanda 3 puanı kapıp nefes almak istiyor. Ev sahibinde Karamoh ile Balkovec, kart cezalısı. Kerim Frei'ın ise sakatlığı sürüyor. Malatyaspor'da ise Ganalı golcü Benjamin Tetteh, sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük - ÖK Yeni Malatyaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - ÖK Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Biraschi, Alparslan, Biglia, Bistrovic, Toure, Emre, Ahmed Musa, Borini

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Sadık, Awuku, Campi, Hafez, Azubuike, Aabid, Mustafa, Chouiar, Dicko