Fatih Karagümrük ile Konyaspor , Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecekler. Trabzonspor ve Kayserispor galibiyetleriyle moral depolayan Andrea Pirlo'lu Karagümrük, 19 puanla 10. basamakta. İstanbul ekibi, evinde kazanıp 3'te 3 yapmak istiyor. Son 6 maçından 5 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran İlhan Palut'lu Konyaspor, 26 puanla 7. sırada. Konya temsilcisi, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini 7 maça taşımaya çalışacak.

Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 13.30'da başlayacak Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Konyaspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colin Kazım, Borini, Diagne

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Amilton, Michalak, Diouf, Muhammet