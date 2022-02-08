Fatih Karagümrük - Konyaspor , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma da iki takım da çeyrek finalden başka bir şey düşünmüyor. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak. Karagümrük, Bodrumspor'u 4-0'la geçerken Konyaspor, Ümraniyespor engelini 2-0'la aştı ve Son 16 bileti aldı.

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Konyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Bugün saat 17.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Fatih Karagümrük, Sarıyer'i 2-0 mağlup etti ve 5. turda Bodrumspor'u 4-0'la geçerek Son 16'ya yükseldi.

Konyaspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Konyaspor, Vanspor'u 3-1'le geçti. 5. turda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Yeşil Beyazlılar, Son 16'ya yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.