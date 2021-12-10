Süper Lig 'de 27 puanla 2'nci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor , sezonun flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor Fatih Karagümrük maçından puanla dönerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Francesco Farioli yönetimindeki Fatih Karagümrük ise rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde son 2 haftadır galip gelemeyen yeşil-beyazlı ekip, bu şansızlığını Fatih Karagümrük maçında kırmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takım şu ana kadar 15 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Fatih Karagümrük ise son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.