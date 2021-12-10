Fatih Karagümrük - Konyaspor maç sonucu: 1-4

Süper Lig 'in 16. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Fatih Karagümrük sahasında İttifak Holding Konyaspor 'u konuk etti. İki takım da kazanarak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istedi. Karagümrük, 12. dakikada Pesic'in golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor Rahmanovic'in golüyle 29. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konyaspor, 53. dakikada Serdar Gürler'in golüyle geriden gelerek durumu 2-1 yaptı. Karagümrük'te 84. dakikada Hollandalı futbolcu Derrick Luckassen kırmızı kart gördü. Konyaspor, yapılan faulün ardından kullandığı frikikle 85. dakikada Giulherme'nin vuruşuyla 3-1'lik üstünlük yakaladı. Bu golden 3 dakikada sonra, 88'de Serdar Gürler bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 1-4. Konyaspor deplasmanda 4-1 kazanarak Trabzonspor 'un en yakın takipçisi oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Fatih Karagümrük maça başladı.

⚽ GOL | 12' Fatih Karagümrük ortadan tehlikeli geldi. Burak Bekaroğlu, orta saha yayını geçtikten sonra savunma arkasına koşu yapan Pesic'e yerden pasını gönderdi. Sırp futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Karagümrük'ün golcü futbolcusu Konyaspor kalecisi Sehic'in üstünden topu filelere gönderdi: 1-0.

⏱ 18' Konyaspor etkili geldi. Sağ kanattan Serdar Gürler rakiplerini geçerek ceza sahası dışının ortasına geldi. Gerilerden gelen Hadziahmetovic, Serdar'ın ayağından aştığı topu önüne çekerek şutunu çıkardı ancak takım arkadaşına çarpan top az farkla auta çıktı.

⚽ GOL | 29' Konyaspor Rahmanovic'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Karagümrük, çıkarken topu kaptırdı. Sol kanatta topu kapan Cikalleshi çizgiye bindirme yapan Bytyqi'ye topu gönderdi. Norveçli futbolcu yerden penaltı noktasına topu gönderdi. Rahmanovic gelişine şutunu çıkardı ve topu filelerle buluşturdu.

⏱ 49' Karagümrük bu dakikalarda etkili bir oyun sergiledi. Rakip yarı alanda yaptığı paslaşmalar sonrasında ceza sahası sol çaprazda çizgi üstünde Bertolacci, önünde bulduğu topa şutunu attı, top yandan az farkla auta çıktı.

⚽ GOL | 53' Konyaspor, Serdar Gürler'in golüyle 2-1 öne geçti. Karagümrük'ün atak halindeyken kaptırdığı top sonrasında kontraya çıkan Konyaspor'da Abdülkerim, rakip yarı alanda olan Serdar Gürler'e pasını gönderdi. Serdar savunmada rakibiyle bire bir kaldı. Milli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

⏱ 59' Konyaspor bir kez daha etkili geldi. Sol kanatta Hadziahmetovic, yerden penaltı noktasını topu gönderdi. Serdar Gürler gelişine ayağının dışıyla vurdu, kaleci Viviano çıkardı. Dönen topa Serdar kafasıyla vurdu ancak top auta çıktı.

⏱ 79' Karagümrük gole çok yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören bir mesafeden Balkovec frikiği kullandı, Konyaspor kalecisi Sehic son anda topu kornere tokatladı.

⏱ 83' Karagümrük bir kez daha etkili geldi. Pesic, topu ceza sahası dışında sırtı dönük şekilde aldı. Sırp forvet döndükten sonra şutunu attı ancak top üst direğe çarparak geri geldi.

🟥 84' Karagümrük'te Derrick Luckassen, savunma arkasına sarkan Michalak'ı ceza sahası dışında yere düşürdü. Hollandalı futbolcu bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

⚽ GOL | 85' Konyaspor, Guilherme ile deplasmanda durumu 3-1'e getirdi. Kazanılan frikikte topun başına gelen Giulherme, Viviano'nun sağından topu filelerle buluşturdu.

⚽ GOL | 88' Konuk ekip Serdar Gürler'in golüyle farkı iyice açtı: 1-4. Soner Dikmen'in savunma arkasına gönderdiği topla hareketlenen Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra şutunu attı ve takımını 4-1 öne geçirdi.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Hedenstad, Luckassen, Burak Bekaroğlu (Dk. 86 Baniya), Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 63 Erhun Öztümer), Emre Mor (Dk. 63 Adnan Uğur), Bertolacci (Dk. 63 Musa), Karamoh, Pesic

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Adil Demirbağ), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 89 Alper Uludağ), Rahmanovic (Dk. 80 Mpoku), Bytyqi (Dk. 74 Michalak), Cikalleshi (Dk. 89 Ahmed Hassan)

GOLLER: Dk. 12 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Rahmanovic, Dk. 53, Dk. 88 Serdar Gürler, Dk. 85 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)

KIMIZI KART: Dk. 85 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)



