Fatih Karagümrük - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig 'de 27 puanla 2'nci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor , sezonun flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşıyor. Konyaspor, Fatih Karagümrük maçından puanla dönerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Francesco Farioli yönetimindeki Fatih Karagümrük ise rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Fatih Karagümrük maça başladı.

⚽ GOL | 12' Fatih Karagümrük ortadan tehlikeli geldi. Burak Bekaroğlu, orta saha yayını geçtikten sonra savunma arkasına koşu yapan Pesic'e yerden pasını gönderdi. Sırp futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Karagümrük'ün golcü futbolcusu Konyaspor kalecisi Sehic'in üstünden topu filelere gönderdi: 1-0.

⏱ 18' Konyaspor etkili geldi. Sağ kanattan Serdar Gürler rakiplerini geçerek ceza sahası dışının ortasına geldi. Gerilerden gelen Hadziahmetovic, Serdar'ın ayağından aştığı topu önüne çekerek şutunu çıkardı ancak takım arkadaşına çarpan top az farkla auta çıktı.

⚽ GOL | 29' Konyaspor Rahmanovic'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Karagümrük, çıkarken topu kaptırdı. Sol kanatta topu kapan Cikalleshi çizgiye bindirme yapan Bytyqi'ye topu gönderdi. Norveçli futbolcu yerden penaltı noktasına topu gönderdi. Rahmanovic gelişine şutunu çıkardı ve topu filelerle buluşturdu.

⏱ 49' Karagümrük bu dakikalarda etkili bir oyun sergiledi. Rakip yarı alanda yaptığı paslaşmalar sonrasında ceza sahası sol çaprazda çizgi üstünde Bertolacci, önünde bulduğu topa şutunu attı, top yandan az farkla auta çıktı.

⚽ GOL | 53' Konyaspor, Serdar Gürler'in golüyle 2-1 öne geçti. Karagümrük'ün atak halindeyken kaptırdığı top sonrasında kontraya çıkan Konyaspor'da Abdülkerim, rakip yarı alanda olan Serdar Gürler'e pasını gönderdi. Serdar savunmada rakibiyle bire bir kaldı. Milli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

⏱ 59' Konyaspor bir kez daha etkili geldi. Sol kanatta Hadziahmetovic, yerden penaltı noktasını topu gönderdi. Serdar Gürler gelişine ayağının dışıyla vurdu, kaleci Viviano çıkardı. Dönen topa Serdar kafasıyla vurdu ancak top auta çıktı.

⏱ 79' Karagümrük gole çok yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören bir mesafeden Balkovec frikiği kullandı, Konyaspor kalecisi Sehic son anda topu kornere tokatladı.

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 11'leri

Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Burak, Hedenstad, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapıyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



