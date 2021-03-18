Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek. Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor. Ligde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgisi olan 31 puanlı Kayserispor ise 16. sırada yer alıyor.

Son 6 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen, üst üste 3 maçtır kazanamayan ve teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayıran Karagümrük, kötü gidişata son vermek istiyor. Çaykur Rizespor ve Hatayspor galibiyetlerinin ardından Galatasaray'a kaybeden Kayserispor ise deplasmanda kazanıp kritik 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Campi, Roco, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Borini, Ademi

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan