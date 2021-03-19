Fatih Karagümrük - Kayserispor canlı

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk ediyor. Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor. Ligde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgisi olan 31 puanlı Kayserispor ise 16. sırada yer alıyor.

Son 6 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen, üst üste 3 maçtır kazanamayan ve teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayıran İstanbul ekibi, kötü gidişata son vermek istiyor. Çaykur Rizespor ve Hatayspor galibiyetlerinin ardından Galatasaray'a kaybeden Kayserispor ise deplasmanda kazanıp kritik 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR CANLI TAKİP

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ilk 11'leri

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Jimmy, Borini, Salibur

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Kolovetsios, Sapunaru, Behich, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak