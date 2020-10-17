İstanbul'un en eski derbilerinden birisi olan Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesi, yarın Kadıköy'de oynanacak olan maçla beraber tam 59 yıl aradan sonra Süper Lig seviyesinde oynanacak. İki ekip arasındaki çekişme çok eski yıllara dayanırken, her iki takım taraftarları da bu mücadeleyi farklı bir gözle bakıyor. Haliç derbisi olarak da bilinen Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşmasında iki takım bugüne kadar farklı kategorilerde 30 kez birbirlerine rakip oldu. İki takımın da Süper Lig'de olduğu son sezon olan 1961-1962 sezonunun ardından Karagümrük ve Kasımpaşa tam 59 yıl sonra yine Süper Lig'de beraber boy gösteriyor.

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18 Ekim Pazar günü Kadıköy'de saat 16.00'da başlayacak mücadeleye iki ekip 31. kez karşı karşıya gelecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Hakem Erkan Özdamar yönetecek.

İki takımda da eksik yok

İki takımın bugüne kadar oynadığı 30 resmi karşılaşmada Karagümrük 6 galibiyet alırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa, rakibini 14 kez yenerek bu rekabeti üstün durumda bulunuyor. Karagümrük'ün ev sahibi olduğu maçlarda ise kırmızı-siyahlılar üstün. Karagümrük, sahasındaki müsabakalarda 6 galibiyet alırken 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa bu maçlarda 3 kez kazandı. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

Milli takımda sakatlığı nedeniyle forma giymediği belirtilen Karagümrük'ün tecrübeli stoperi Zukanovic, hafta içinde yapılan idmanlarda takımla birlikte çalıştı ve forma giyebilecek durumda. Olimpiyat Stadı'nda yapılan bakım çalışmaları nedeniyle Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmada Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Hakan Karabalcık yapacak.