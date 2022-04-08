Fatih Karagümrük - Kasımpaşa l Analiz

Süper Lig 'in 32. haftasında 43 puan -9 averaj ile 10. sırada yer alan Fatih Karagümrük, 41 puan 3 averaj ile 11. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Karagümrük son lig maçında Galatasaray 'a 2-0 mağlup oldu. Yetenekli oyuncularla birkaç pozisyona girseler de, Muslera'nın başarılı performansı gol atmalarına engel oldu. Volkan hocanın bazı oyunculara gereğinden fazla güvenmesi Karagümrük'ü ligin en tutarsız takımı haline getiriyor. Ancak son iki aydaki iç saha performanslarını göz önüne aldığımızda Kasımpaşa'nın şansını minimumda tutmasını bekleyebiliriz.

Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, son 4 lig maçını kazanarak güzel bir seri yakaladı. İstanbul ekibi son Gaziantep maçında sergilediği oyun ile beğeni topladı. Biraz daha dikkatli olsalar farka gitmemeleri için hiçbir engel yoktu. Mücadele öncesi misafir takımda, Hajradinovic ve Eyyseric gibi iki önemli yaratıcı orta saha oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Bu maçta Kasımpaşa'nın biraz daha dengeli mücadele etmesini bekleyebiliriz.