Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı (CANLI)

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi İstanbul'da kapanıyor Fatih Karagümrük ile İstanbulspor 3 puan için kozlarını paylaşıyor. 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Ankaragücü'nü deviren, devamında 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, 6 puanla 13. basamakta. Alanyaspor 'u deplasmanda tek golle mağlup etmesi sonrası Sivasspor ve Beşiktaş 'tan 1'er puan koparan Osman Zeki Korkmaz'lı İstanbulspor ise 5 puanla 15. sırada yer alıyor. İki takım da galibiyet hasretine nokta koymak için sahaya çıkıyor.

GOL | 38. dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında Colley sağ kanatta destek bekledi, Ozdoev o desteğe geldi, topu alır almaz bekletmeden içeri ortaladı, Mbaye Diagne de ceza alanı içinde kafa vuruşunu yapıp, ağları sarstı.

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-İstanbulspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Dresevic, Caulker, Caner, Colley, Biraschi, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Kouassi, Diagne

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Duhan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, Guri