Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 25 yaşındaki Kosovalı savunmacı Ibrahim Dresevic'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "25 yaşındaki Kosovalı savunma oyuncusu Ibrahim Drešević’i kadromuza kattık. İsveç takımı Elfsborg altyapısında yetişen ve burada gösterdiği performansla Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'e transfer olan Ibrahim Drešević, Kosova Milli Takımı formasını da 19 kez giyme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Ibrahim Drešević’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.