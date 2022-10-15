Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. 4-'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından Sivasspor , Giresunspor ve Başakşehir'le berabere kalan, İstanbulspor ile Fenerbahçe 'ye kaybeden Andrea Pirlo'lu Karagümrük, 6 puanla 18. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, evinde kazanıp 5 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak istiyor. 2 maçtır kazanan ve 7 puanla 16. basamakta bulunan Volkan Demirel'li Hatayspor ise deplasmanda 3'te 3 peşinde olacak.

Fatih Karagümrük-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Hatayspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Biraschi, Caner, Jimmy, Nicholas, Shukurov, Borini, Kouassi, Diagne

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Kaan, Ribeiro, Boudjemaa, Onur, El Kaabi, Lobhanidze, Luis