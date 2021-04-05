Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Süper Lig 'in 33. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. Ligdeki son maçında Galatasaray ’ı sahasında 3-0 yenen Bordo Beyazlı ekip, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Francesco Farioli yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan Karagümrük, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hatayspor ise çıkışını İstanbul'da sürdürmeye çalışacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay’da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı 11'leri:

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Ndao, Jimmy Durmaz, Castro, Betrolacci, Mevlüt

Hatayspor: Munir, Burak, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Katranis, Aabid, Akintole, Adama Traore, Kamara, Ruben Ribeiro, Mame Diouf

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Nisan Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Hatayspor’da sakatlıkları süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Strahil Popov ve Mesut Çaytemel de kart cezaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Karagümrük'te ise sakatlıkları devam eden Fabio Borini ve Alparslan Erdem, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler.