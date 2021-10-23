VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig ’in 10. haftasında karşılaşacak. Sezonun iki flaş takımı sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Hatayspor bu sezon ligde ikinci sırada yer alırken Karagümrük ise 17 puanla 5. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karagümrük bu sezon 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İstanbul ekibi 17 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligde geçen hafta sahasında Gaziantep FK’yi 2-1 yenen bordo-beyazlılar, İstanbul’da galibiyet arayacak. Hatayspor’da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük 2 haftadır kazanıyor. Bir önceki hafta Başakşehir'i 3-1'le geçen Karagümrük geçen hafta da deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.



