Fatih Karagümrük - Hatayspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de 10. haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Fatih Karagümrük'le Hatayspor karşı karşıya geldi. İki takımda sezona çok iyi başladı. Bu maçı kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yaptı. Hatayspor 30. dakikada deplasmanda El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük, 38. dakikada Pesic'in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında iki takımda gol için rakip kaleye yüklendi. 89. dakikada Karagümrük'te Hedenstad ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Karşılaşmaya Hatayspor başladı.

⏱ 5' Hatayspor etkili geldi. Emre Çolak rakip ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

⏱ 14' Bu dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Hedenstad ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu attı ancak kaleye giden topa son anda savunma dokunarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

⏱ 27' Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Pesic, ceza sahasına girerek rakiplerini geçip müsait pozisyon aradı. Ancak daha müsait olan Caner'e yerden pasını gönderdi. Caner Erkin ceza sahası dışından şutunu attı, top üstten auta çıktı.

⚽ GOL | 30' Hatayspor El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Lobzhanidze rakibini geçtikten sonra ceza sahasının ön tarafında Diouf'u gördü. Senegalli futbolcu sağ kanattan bindirme yapan Lobzhanidze'ye yeniden pasını gönderdi. Gürcü futbolcu müsait pozisyondaki arkadaşı El Kaabi'ye gönderdi ve Kaabi boş kaleye topu gönderdi.

⚽ GOL | 38' Karagümrük Pesic'in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Sağ kanattan Borini ceza sahasına ortasını gönderdi, Pesic göğsüyle topu filelere gönderdi ve takımına eşitliği getirdi.

⏱ 45' Karagümrük gole çok yaklaştı. Jimmy Durmaz savunma arkasına sarkan Pesic'e ara pasını gönderdi. İlk golün sahibi şutunu attı ancak kaleci Munir gole izin vermedi.

⏱ 49' Hatayspor gole çok yaklaştı. Diouf savunma arkasına koşu yapan Lobzhanidze'ye pasını gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gürcü futbolcu ilk goldeki gibi müsait pozisyondaki El Kaabi'ye gönderdi. El Kaabi boş kaleye topu gönderdi ancak kaleci Viviano yetişerek topu çıkardı. Dönen topa Kaabi bir kez daha şut çekti ancak Viviano bir kez daha gole izin vermedi. Hatay net pozisyonu kaçırdı.

⏱ 65' Hatayspor bir kez daha gol çok yaklaştı. Karagümrük savunmasında yapılan hata sonrasında Traore topu kapıp Diouf'a gönderdi. Mame Diouf rakibini çalımladıktan sonra şutunu attı ancak kaleci Viviano bir kez daha gole izin vermedi.

🟥 89' Karagümrük'te Hedenstad ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

⏱ 90+3' Sol köşeden Hatayspor korner kullandı. Ceza sahasına gelen topa Fatih yükselerek vurdu top kaleci Viviano'dan geri döndü. Dönen topu Diouf kazandı, şutunu attı topu filelere gönderdi ancak hakem Halis Özkahya, Fatih'in rakibine yaptığı faul sonrasında golü geçersiz saydı.