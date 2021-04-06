Fatih Karagümrük - Hatayspor (CANLI)

Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Süper Lig 'in 33. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Ligdeki son maçında Galatasaray ’ı sahasında 3-0 yenen Bordo Beyazlı ekip, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Francesco Farioli yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan Karagümrük, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hatayspor ise çıkışını İstanbul'da sürdürmeye çalışacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay’da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.

Maçta ilk düdük çaldı.

45+1'de Jimmy Durmaz ile Karagümrük, Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı 11'leri:

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Ndao, Jimmy Durmaz, Castro, Betrolacci, Mevlüt

Hatayspor: Munir, Burak, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Katranis, Aabid, Akintole, Adama Traore, Kamara, Ruben Ribeiro, Mame Diouf

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabaka saat 16.00’da başladı. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde...