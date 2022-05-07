4 maçtır kaybetmeyen ve 53 puanla 7. sırada yer alan Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 36. haftasında Göztepe 'yi ağırlayacak. Volkan Demirel'in öğrencileri, evinde kazanıp 3'te 3 yapmanın ve çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. 28 puanla 19. basamakta yer alan, ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ise zorlu deplasmanda 12 maçlık galibiyet hasretine son vermenin peşinde olacak.

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Göztepe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Göztepe muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Luckassen, Burak, Caner, Bistrovic, Jimmy, Emre, Karamoh, Borini, Pesic

Göztepe: Piric, Murat, Kahraman, Arslaangic, Moubandje, Atakan, Yalçın, Tijanic, Lourency, Halil, Santo