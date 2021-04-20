Fatih Karagümrük - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük İstanbul'da karşılaşıyor. Francesco Farioli yönetiminde son 3 maçında yenilmeyen Karagümrük sahasında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Son olarak Galatasaray'a 3-1 kaybeden Göztepe ise telafi peşinde olacak.

Maçta ilk düdük çaldı.

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 11'leri

Fatih Karagümrük: Aykut, Salibur, Mevlüt, Egemen, Ndao, Fatih, Aksel, Hedenstad, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz, Lens

Göztepe: Arda, Murat, Gassama, Kerim, Berkan, Diabate, Obinna, Esiti, Tripic, Ideya Brown, Ndiaye

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...