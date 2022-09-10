Fatih Karagümrük-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. İstanbul ekibi, evinde 3 puanı kapıp yenilmezlik serisini 3 maça taşımaya çalışacak. 2 maçtır kaybeden Çotanaklar ise zorlu deplasmanda kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak. Fatih Karagümrük-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, 4 puanla 14. basamakta. 2 maçtır kaybetmeyen İstanbul ekibi, evinde 3 puanı kapıp yenilmezlik serisini 3 maça taşımaya çalışacak. Hakan Keleş'li Giresunspor ise 6 puanla 12. sırada yer alıyor. 2 maçtır kaybeden Çotanaklar zorlu deplasmanda kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak.
Fatih Karagümrük-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Giresunspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Fatih Karagümrük-Giresunspor muhtemel 11'ler:
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Shukurov, Jimmy, Colley, Borini, Diagne
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Murat Cem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic