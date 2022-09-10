MENÜ

Fatih Karagümrük-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. İstanbul ekibi, evinde 3 puanı kapıp yenilmezlik serisini 3 maça taşımaya çalışacak. 2 maçtır kaybeden Çotanaklar ise zorlu deplasmanda kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak. Fatih Karagümrük-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.

10 Eylül 2022, Cumartesi 00:39 Son Güncelleme:
- A +
Fatih Karagümrük-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, 4 puanla 14. basamakta. 2 maçtır kaybetmeyen İstanbul ekibi, evinde 3 puanı kapıp yenilmezlik serisini 3 maça taşımaya çalışacak. Hakan Keleş'li Giresunspor ise 6 puanla 12. sırada yer alıyor. 2 maçtır kaybeden Çotanaklar zorlu deplasmanda kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak. 

Fatih Karagümrük-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Giresunspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Giresunspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Shukurov, Jimmy, Colley, Borini, Diagne

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Murat Cem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...