Süper Lig 'de 34. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Giresunspor alt sıraları yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım taraftarı önünde rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Giresunspor ise deplasmanda kazanarak Süper Lig'de kalmayı garantileme peşinde.

Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fatih Karagümrük - Giresunspor muhtemel 11'ler...

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Luckassen, Burak, Balkovec, Biglia, Jimmy, Adnan, Karamoh, Emre, Pesic

Giresunspor: Okan, Zeki, Sergen, Perez, Aziz Behich, Flavio, Traore, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Balde

Süper Lig'de oynadığı maçlardan 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle ayrılan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 47 puanla 33. haftayı 10. sırada tamamladı.

Ligde çıktığı maçların 11'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 15'ini yitiren GZT Giresunspor ise 40 puanla haftayı 16. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı GZT Giresunspor, 3-1 kazanmıştı.



